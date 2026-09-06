{"_id":"6a9d2f68d522bcc1b50ed11c","slug":"video-lkhanauu-ma-b-farama-chhatara-na-fasa-lgakara-ka-aatamahataya-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बी फार्मा छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में रविवार को बी फार्मा छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह जीजा के पास रहकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना तेलीबाग क्षेत्र के वृंदावन 6-ए की है। छात्र की पहचान शुभम यादव (22) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से आजमगढ़ के धनसिंहपुर का रहने वाला था। यहां पर बहन ऐश्वर्या एवं बहनोई विजय यादव के पास रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष का छात्र था। बताया गया कि बहन-बहनोई जन्माष्टमी पर अपने घर गए हुए थे। शुभम घर पर अकेला था। पिता रामप्रीति के अनुसार, शुभम दो दिनों से फोन नहीं उठा रहा था। उसके फोन पर घंटी जा रही थी। इस पर उन्होंने चचेरे बहनोई (जो 32 बटालियन पीएसी, लखनऊ में तैनात हैं) को सूचना देकर वृंदावन सेक्टर-6ए घर भेजा। उन्होंने खिड़की से देखा तो शुभम पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका हुआ था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शुभम छह बहनों में सबसे छोटा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।

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