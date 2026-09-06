{"_id":"6a9d8077ee919502b6080c20","slug":"video-video-yapa-ta20-lga-ka-fainal-makabl-ma-maratha-mavarakasa-bnama-lkhanauu-falkasa-tharashaka-na-bugdhhaya-utasaha-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: यूपी टी20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कंस, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: यूपी टी20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कंस, दर्शकों ने बढ़ाया उत्साह

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 08:32 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 08:32 PM IST







Link Copied



लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी टी20 लीग के फाइनल मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स बनाम लखनऊ फाल्कंस के बीच हो रहे मुकाबले में पहुंचे दर्शक खिलाड़ियों का बड़ा रहे उत्साह, लखनऊ फाल्कंस के लिए कर रहे चीयर। ... और पढ़ें

विज्ञापन