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VIDEO: नाट्य संस्था भरत रंग की ओर से "कथा एक कंस की" नाटक का मंचन

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 09:17 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 09:17 PM IST







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चारबाग के रवींद्रालय प्रेक्षागृह में नाट्य संस्था भरत रंग की ओर से कथा एक कंस की नाटक का मंचन

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