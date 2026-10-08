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लखनऊ में आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:34 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:34 PM IST







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लखनऊ में माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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