लखनऊ: हुसैनगंज में चिमनी में लगी आग, परिवार को सुरक्षित बचाया गया

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हुसैनगंज में हेविट रोड स्थित बंगाली क्लब के सामने लक्ष्मीकांत गुप्ता के तीन मंजिला मकान की चिमनी में आग लग गई, जबकि परिवार दुर्गा पूजा देखने गया था। तीसरी मंजिल पर मौजूद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सीढ़ी पर रखे तीन गैस सिलेंडर नीचे हटाकर आग पर काबू पाया गया।

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