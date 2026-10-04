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लखनऊ: गोमती का कहर, गुलाला घाट तक पहुंचा पानी, अंतिम संस्कार करने में हो रही हैं दिक्कतें

रोहित मिश्र

Updated Sun, 04 Oct 2026 09:33 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 09:33 PM IST







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गोमती का जलस्तर लगातार बढ़ने से परेशानियां खड़ी हो रही हैं। गोमती नदी के किनारे बने गुलाला घाट में अंतिम संस्कार होता है। घाट में पानी भर जाने से यहां अंतिम संस्कार करने में दिक्कते आ रही हैँ। ... और पढ़ें

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