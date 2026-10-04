फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Owaisi says the door is open for an alliance with the SP, but on our conditions. Akhilesh remained silent

यूपी: ओवैसी बोले- सपा के साथ गठबंधन का रास्ता खुला, पर हमारी शर्तो पर, मदरसों में लगे ताले तब अखिलेश रहे चुप

Sun, 04 Oct 2026 10:14 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 04 Oct 2026 10:14 PM IST
सार

Asaduddin Owaisi UP visit: श्रावस्ती जिले के भिनगा स्थित जेल रोड मैदान में शनिवार को एआईएमआईएम  की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में ओवैसी ने सपा और भाजपा दोनों पर हमले किए। 

विज्ञापन
UP: Owaisi says the door is open for an alliance with the SP, but on our conditions. Akhilesh remained silent
असदुद्दीन ओवैसी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रावस्ती जिले के भिनगा स्थित जेल रोड मैदान में शनिवार को एआईएमआईएम  की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा से अपनी शर्तों पर गठबंधन की बात कही और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एआईएमआईएम उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, ताकि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके।
विज्ञापन


भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि "बाबा" (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) को मस्जिदों और मदरसों से एलर्जी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सपा उनकी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है तो वे तैयार हैं, अन्यथा पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर अपना परचम लहराएगी।
विज्ञापन


ओवैसी ने स्थानीय मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि श्रावस्ती में जब मदरसों और मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे थे और उन्हें तोड़ा जा रहा था, तब न तो सपा विधायक इंद्राणी वर्मा ने इसका विरोध किया और न ही सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने। केवल मैनपुरी/मैनुद्दीन खां ने इसका विरोध किया, जिसके कारण उन्हें सात दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सपा पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, "सपा का माल तो चाइना जैसा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह कब तक चलेगा। मुसलमान किसी की बपौती नहीं हैं कि उनका सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। सपा नेता एआई का वीडियो दिखाकर विकास का दावा करते हैं।

उन्होंने नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि श्रावस्ती देश का दूसरा ऐसा जिला है, जहाँ 75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। बिजली और पानी की गंभीर समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले वे जनसभाओं में 'भाइयों-बहनों' कहते थे, लेकिन अब 'माई फ्रेंड्स' कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और भाजपा के बीच 'नूरा-कुश्ती' चल रही है और दोनों केवल दिखाने के लिए एक-दूसरे का विरोध करते हैं।



"मैं बीवी के लिए पगलू हूं.."
जनसभा के दौरान ओवैसी ने अपने निजी जीवन का जिक्र करते हुए कहा, "लोग कहते हैं कि मैं बीवी के लिए 'पगलू' हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवी की फिक्र करता हूं। हर किसी को अपनी बीवी की फिक्र करनी चाहिए।" तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ कुंवारों को किराए पर कमरा नहीं मिलता, वहां देश की जनता ने कुंवारों के हाथ में देश सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जब बीड़ी-सिगरेट की तलब लगे, तो उसे पीने के बजाए अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं।


कम से कम 11 विधायक तो जिताएंगे: शौकत अली
सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। उन्होंने कहा, "हम भले ही पूरी तरह न हरा पाएं, लेकिन कम से कम 11 विधायक जिताकर विधानसभा भेजेंगे, ताकि आम जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाया जा सके।" उन्होंने हैदराबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ हमारी पार्टी के प्रभाव के कारण महिलाएँ देर रात भी बेझिझक स्कूटी से घूम सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव पर महापुरुषों व ऐतिहासिक शख्सियतों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया।




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed