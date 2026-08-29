खेल दिवस विशेष: चौक स्टेडियम में नहीं हैं हॉकी कोच, उभरते खिलाड़ियों ने रखी अपनी बात

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लखनऊ के हॉकी खिलाड़ियों में प्रतिभा तो है लेकिन सुविधाओं की कमी उनके राह की बाधा बन रही हैं। गोमतीनगर के विजयंत खंड स्थित पद्मश्री मो शाहिद मिनी स्टेडियम में खेल दिवस पर हॉकी के उभरते खिलाड़ियों ने अपनी बात रखी। खिलाड़ी खेल दिवस पर यूपी खेल निदेशालय की ओर से आयोजित अंडर -14 हॉकी प्रतियोगिता में खेलने आए थे। खिलाड़ियों ने बताया कि चौक स्टेडियम में खेलना तो दूर टूर्नामेंट देखने तक नहीं दिया जाता है। टूर्नामेंट कराते हैं और बैग देखकर बाहर से ही प्रवेश नहीं देते। वहां हॉकी कोच भी नहीं हैं। ग्रास स्टेडियम है। हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम चाहिए होता है। आसपास के खिलाड़ियों को दूर विजयंत खंड आना पड़ता है। कुछ आसपास के खिलाड़ी लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्रास स्टेडियम पर प्रैक्टिस करने जाते हैं। खिलाड़ियों ने अन्य जरूरतें भी बताई।

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