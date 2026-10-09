{"_id":"6ac8891fb61f8075b102e8a4","slug":"video-editor-of-amar-ujala-lucknow-outlined-challenges-facing-ups-growth-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला लखनऊ के संपादक ने बताईं यूपी के ग्रोथ में क्या हैं चुनौतियां?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं और बदलती जरूरतों पर अमर उजाला बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव का आयोजन होटल ताज में शुक्रवार को किया जा रहा है। आयोजन में स्वास्थ्य, एक्सप्रेसवे, ऊर्जा, निवेश और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर अमर उजाला लखनऊ के संपादक विजय त्रिपाठी ने कहा कि ये उस बदलाव की कहानी है उत्तर प्रदेश आज केवल बड़ा बाजार ही नहीं है, बल्कि नई जमाने की तकनीक के उत्पादन की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। आज यूपी को एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश भी कह सकते हैं। आज औद्योगिक विकास के लिए छह कॉरिडोर बनाए गए हैं। यूपी में निवेशकों का बढ़ता भरोसा इस बात का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कितने लोगों को नौकरियां मिलीं। एमओयू से निकलकर चीजें धरातल पर दिखें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। 2047 तक यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में सहयोगी बनें।

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