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जिला कोर्ट परिसर में वादकारी और दिल्ली से आए उनके अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में वकीलों के आपराधिक इतिहास को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हैरानी जताई है। पुलिस के खुफिया विभाग की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि इससे बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आ रही है। विज्ञापन



न्यायालय ने मामले में कथित रूप से शामिल वकीलों सौरभ कुमार वर्मा, हर्षित पांडेय उर्फ यश और अभय प्रताप वर्मा को आयकर रिटर्न, चल-अचल संपत्तियों, व्यवसाय और पिछले पांच वर्षों में संपत्तियों की खरीद-बिक्री का ब्योरा शपथपत्र के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। तीनों के जेल में होने के कारण जेल प्रशासन को उनके वकीलों से मुलाकात कराने का निर्देश भी दिया है। विज्ञापन

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ऐशबाग मामले के 19 आरोपियों में से 13 गिरफ्तार न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इसी के साथ ऐशबाग के विवादित परिसर पर जबरन कब्जे समेत 34 मामलों की सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि ऐशबाग मामले के 19 आरोपियों में से 13 गिरफ्तार हैं। इनमें छह को जमानत मिल चुकी है। फरार छह आरोपियों की उद्घोषणा और कुर्की के लिए निचली अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत अर्जी लंबित होने से इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगती। हाईकोर्ट ने जनपद न्यायाधीश लखनऊ से रिपोर्ट भी मांगी। आपराधिक इतिहास वाले वकीलों की सौंपी गई सूची सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से आपराधिक इतिहास वाले 225 वकीलों की एक सूची भी कोर्ट को सौंपी गई। न्यायालय ने कहा कि इसमें छोटे मामले का सामना कर रहे वकीलों के भी नाम हैं जो किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। हमें गंभीर अपराधों व संपत्तियों पर कब्जा करने वाले वकीलों की जानकारी चाहिए।



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