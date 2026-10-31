{"_id":"6ae58a73a74bd5baec0a7865","slug":"video-cm-yogi-gave-message-of-unity-on-national-unity-day-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम योगी ने दिया एकजुटता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय एकात्मता और देश की अखंडता बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। उन्होंने 2017 से पहले की यूपी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए सुशासन से सामाजिक समरसता मजबूत करने का दावा किया। साथ ही प्रदेशवासियों से 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लेने की अपील की।

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