भाजपा ने यूपी के लिए आठ राज्यसभा प्रत्याशियों का किया एलान, नौंवा उम्मीदवार चुनाव को बनाएगा दिलचस्प

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उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आठ अधिकृत प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी सूची में प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी, पूर्व सांसद और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े चेहरे शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होना है। भाजपा ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। धर्मपाल सिंह: बरेली की आंवला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री हैं। वह योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उन्हें आंवला से भाजपा विधायक के रूप में दर्ज किया गया है। राधाकांत ओझा: वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा प्रयागराज के कानूनी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख नाम हैं। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रकाश पाल: प्रकाश पाल उत्तर प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विद्यासागर सोनकर: विद्यासागर सोनकर भाजपा के वरिष्ठ दलित नेताओं में शामिल हैं। वह लोकसभा सांसद और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं तथा पार्टी संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। गोपी कृष्ण पाण्डेय: भाजपा के वरिष्ठ संगठनकर्ता गोपी कृष्ण पाण्डेय लंबे समय से पार्टी के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं। प्रियंका सिंह रावत: प्रियंका सिंह रावत बाराबंकी से 16वीं लोकसभा की पूर्व सांसद हैं। वह भाजपा संगठन में सक्रिय रही हैं और पार्टी के प्रमुख महिला चेहरों में शामिल हैं। राम प्रताप सिंह चौहान: राम प्रताप सिंह चौहान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। वह आगरा की एत्मादपुर विधानसभा सीट से 2017 से 2022 तक विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। श्रुति गंगवार: श्रुति गंगवार बरेली क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। वह शहरी सहकारी बैंक से भी जुड़ी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार की पुत्री हैं। भाजपा की ओर से घोषित इन आठ नामों के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी पहले ही राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।

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