यूपी: भाजपा ने दिए चौंकाने वाले प्रत्याशी, उम्मीदवारों में तीन पिछड़े, दो-दो ब्राह्मण-दलित और एक राजपूत चेहरा

संगठन और क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर

सूची में भाजपा ने संगठन से जुड़े चेहरों को भी प्रमुखता दी है। प्रकाश पाल ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राम प्रताप सिंह चौहान प्रदेश महामंत्री हैं और गोपी कृष्ण पाण्डेय लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा दो महिला चेहरों में प्रियंका सिंह रावत और श्रुति गंगवार को भी मौका दिया गया है।



उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा ने फिलहाल आठ प्रत्याशी घोषित किए हैं और नौवें प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवाणी को उम्मीदवार बनाया जा चुका है। नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर और मतदान 16 अक्टूबर को होगा।