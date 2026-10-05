यूपी: राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आठ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, यहां देखें पूरी सूची
भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। पार्टी ने जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा है।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के मिश्रण को प्राथमिकता दी है। घोषित उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।
इस बार के चुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में दो ब्राह्मण चेहरे भी शामिल हैं, जो जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास दर्शाता है।
1. धर्मपाल सिंह
2. राधाकांत ओझा
3. प्रकाश पाल
4. विद्यासागर सोनकर
5. गोपी कृष्ण पाण्डेय
6. प्रियंका सिंह रावत
7. राम प्रताप सिंह चौहान
8. श्रुति गंगवार
BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha. https://t.co/k6dfExHwvY— ANI (@ANI) October 5, 2026