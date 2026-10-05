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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha

यूपी: राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आठ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, यहां देखें पूरी सूची

Mon, 05 Oct 2026 03:13 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 05 Oct 2026 03:13 PM IST
सार

भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अनुभवी और नए चेहरों का संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। पार्टी ने जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा है।

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BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha
फाइल फोटो - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने आठ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के मिश्रण को प्राथमिकता दी है। घोषित उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं।

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इस बार के चुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। पार्टी द्वारा जारी की गई सूची में दो ब्राह्मण चेहरे भी शामिल हैं, जो जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास दर्शाता है।

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1. धर्मपाल सिंह
2. राधाकांत ओझा
3. प्रकाश पाल
4. विद्यासागर सोनकर
5. गोपी कृष्ण पाण्डेय
6. प्रियंका सिंह रावत
7. राम प्रताप सिंह चौहान
8. श्रुति गंगवार
 
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