फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Five police officers transferred in the state, transfers of two cancelled; find out who was posted where.

यूपी: प्रदेश में पुलिस विभाग में पांच अधिकारियों के तबादले, दो के स्थानांतरण निरस्त; जाने किसे कहां भेजा गया

Mon, 05 Oct 2026 03:30 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 05 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के पांच अधिकारियों के तबादलों में संशोधन किया गया है। दो अधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त किए गए, जबकि तीन को नई तैनाती मिली है। फेरबदल के बाद रायबरेली, कासगंज और बरेली में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।

विज्ञापन
UP: Five police officers transferred in the state, transfers of two cancelled; find out who was posted where.
तबादला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पांच अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले में संशोधन किया गया है। इनमें दो अधिकारियों के पूर्व में किए गए स्थानांतरण निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि तीन अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

विज्ञापन


आदेश के अनुसार, अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट लखनऊ के पद पर स्थानांतरणाधीन संतोष कुमार-प्रथम का स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), खीरी से अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के पद पर स्थानांतरणाधीन पवन गौतम को अब अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के पद पर तैनाती दी गई है।
विज्ञापन




 

अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक सिंह-तृतीय का तबादला अब अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के पद पर किया गया है। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), बरेली के पद पर स्थानांतरणाधीन आलोक कुमार जायसवाल का स्थानांतरण भी निरस्त कर दिया गया है।

इसके बाद संतोष कुमार-प्रथम, जो वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनात हैं, को अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल के साथ रायबरेली, कासगंज और बरेली में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती में बदलाव हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed