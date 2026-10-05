यूपी: प्रदेश में पुलिस विभाग में पांच अधिकारियों के तबादले, दो के स्थानांतरण निरस्त; जाने किसे कहां भेजा गया

अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक सिंह-तृतीय का तबादला अब अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज के पद पर किया गया है। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), बरेली के पद पर स्थानांतरणाधीन आलोक कुमार जायसवाल का स्थानांतरण भी निरस्त कर दिया गया है।



इसके बाद संतोष कुमार-प्रथम, जो वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनात हैं, को अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी), बरेली के पद पर नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल के साथ रायबरेली, कासगंज और बरेली में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की तैनाती में बदलाव हुआ है।