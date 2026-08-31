अयोध्या: निषाद समुदाय को लेकर राजू दास ने दी सफाई, बोले- हमने एक शब्द भी नहीं कहा

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निषाद समुदाय को लेकर उठे विवाद पर साधु राजू दास ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने निषाद समुदाय के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा है। उन्होंने निषादराज के मित्रों और सेवकों से कहा कि यदि उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई हो तो वह क्षमा चाहते हैं, लेकिन उनका निशाना निषाद समुदाय नहीं था। राजू दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग देकर भाजपा को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि निषाद समुदाय से उनके आत्मीय संबंध हैं और भगवान श्रीराम व निषादराज की मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि निषाद समाज के खिलाफ बोलना उनके लिए संभव ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विवाद कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से उनके खिलाफ की गई कथित असभ्य टिप्पणी के बाद शुरू हुआ।

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