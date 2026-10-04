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जम्मू: साइन बोर्ड के अभाव में भटक रहे यात्री, चिनैनी-दोमेल मार्ग पर दिशा सूचक लगाने की मांग

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST

चिनैनी-दोमेल के पास चिनैनी और सुद्धमहादेव जाने वाले मार्ग पर साइन बोर्ड नहीं होने से यात्रियों को रास्ता समझने में परेशानी हो रही है और उन्हें स्थानीय लोगों से दिशा पूछनी पड़ रही है। यात्रियों की सुविधा और भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए इस मार्ग पर जल्द दिशा-सूचक साइन बोर्ड लगाने की मांग की गई है। ... और पढ़ें

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