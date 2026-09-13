{"_id":"6aa6a4ada1ed755e2b0c2d04","slug":"video-sudden-fire-breaks-out-at-a-pesticide-factory-in-sambas-industrial-area-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: सांबा के औद्योगिक क्षेत्र में कीटनाशक फैक्टरी में लगी अचानक आग, दमकल ने संभाला मोर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: सांबा के औद्योगिक क्षेत्र में कीटनाशक फैक्टरी में लगी अचानक आग, दमकल ने संभाला मोर्चा

Nikita Gupta

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST







Link Copied



सांबा औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित एक कीटनाशक कारखाने में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। घटना में फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। ... और पढ़ें

विज्ञापन