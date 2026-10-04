{"_id":"6ac250f374239d0087055757","slug":"video-outrage-erupts-after-road-accident-in-dayani-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सांबा: दयानी में सड़क हादसे के बाद फूटा गुस्सा, एनएचएआई के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सांबा: दयानी में सड़क हादसे के बाद फूटा गुस्सा, एनएचएआई के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







Link Copied



सांबा के दयानी में सड़क हादसे में जम्मू निवासी आशु शर्मा के घायल होने के बाद स्थानीय लोगों ने एनएचएआई के खिलाफ प्रदर्शन कर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने हादसों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाकर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन