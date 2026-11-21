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जम्मू: वैदिक मंत्रों और जयकारों से गूंजा सोहंजना, श्री गो गोपाल यज्ञ का भव्य शुभारंभ
जम्मू के सोहंजना स्थित पवित्र समाधि स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ ध्वजारोहण कर श्री गो गोपाल यज्ञ एवं धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजन-कीर्तन के बीच गो सेवा, धर्म रक्षा तथा समाज कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना की।
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