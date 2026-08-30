पर्यटन की नई उड़ान : देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं की पसंद बना जम्मू

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- शिवखोड़ी, सुकराला, चीची माता, बाला सुंदरी, उत्तरवाहिनी, मचैल, झिड़ी, सुद्धमहादेव, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भी पहुंच रहे श्रद्धालुमनीष श्रीवास्तवजम्मू। जम्मू-कश्मीर का पर्यटन क्षेत्र नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक तरफ जहां कश्मीर की खूबसूरत वादियां विदेशी मेहमानों की पहली पसंद बनी हुई हैं, वहीं जम्मू क्षेत्र देश भर से वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों पर राज कर रहा है। वर्ष 2020 से 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2026 में 31 जुलाई तक मां वैष्णो के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 6,097,331 पार कर गई। वर्ष 2025 में 6,932,922 श्रद्धालु पहुंचे थे।बीते 10 वर्षों में करीब 1.41 लाख विदेशी श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर जम्मू संभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2020 से 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें स्वदेशी पर्यटक 123,525,054, विदेशी 141,798 सहित कुल श्रद्धालुओं की संख्या 141,672,500 तक पहुंच गई। पर्यटन में इस उछाल का सीधा संबंध क्षेत्र की बेहतर होती बुनियादी संरचना और सुरक्षा वातावरण से है। ऑल-वेदर कनेक्टिविटी, सुगम रेल नेटवर्क और नए राजमार्गों ने यात्रियों की राह आसान की है। जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और बार्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की नीतियों ने विदेशी पर्यटकों का भरोसा बहाल किया है।जम्मू में दिव्य धाम, आस्थाशक्ति और सौहार्द का संगमजम्मू संभाग पौराणिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरवाहिनी देविका नदी के तट सांबा का यह क्षेत्र पौराणिक महत्व रखता है। इसे उत्तर काशी के समान पूजनीय माना जाता है। रियासी स्थित शिवखोड़ी की प्राकृतिक चूना पत्थर गुफा में विराजमान शिवलिंग पर स्वतः जलधारा अर्पित होती है। सांबा की चीची माता को मां वैष्णो देवी यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र कठुआ के बसोहली स्थित सुकराला माता मंदिर में माता शारदा/दुर्गा शिला रूप में प्रकट हुई थीं। नवरात्र में माता बाला सुंदरी धाम श्रद्धालुओं से सराबोर रहता है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच किश्तवाड़ के मचैल में माता चंडी की यात्रा अगस्त में कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास का प्रतीक बनती है। उधमपुर का सुद्धमहादेव मंदिर दानव सुधंत के त्रिशूल और पाप नाशिनी बाणगंगा के लिए जाना जाता है। पुंछ की पुलत्सय नदी के किनारे बूढ़ा अमरनाथ के श्वेत शिवलिंग के दर्शन बाबा अमरनाथ यात्रा से पहले अनिवार्य माने जाते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल पेश करती राजोरी में शाहदरा शरीफ बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह और मीरां साहिब स्थित सूफी संत जियारत शाह का स्थल सभी धर्मों की मन्नतों का केंद्र हैं। किसान लोक देवता बाबा चमलियाल को फसल की पहली भेंट चढ़ाते हैं, तो झिड़ी में बाबा जित्तो की शहादत पर कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है।शिवखोड़ी धाम में 2022 से 2025 तक पहुंचे श्रद्धालु2022 - 2,915,2262023 - 991,2752024 - 1,167,1342025 - 839,93731 जुलाई 2026 तक 168,469चीची माता मंदिरवर्ष - श्रद्धालु2022 - 101,1412023 - 179,4322024 - 40,8072025 - 209,3072026 - 159,408 (31 जुलाई तक)सुकराला माता मंदिरवर्ष - श्रद्धालु2022 - 384,0132023 - 385,6432024 - 324,4512025 - 269,8812026 - 282,983 (31 जुलाई तक)माता बाला सुंदरीवर्ष - श्रद्धालु2022 - 69,9492023 - 185,8272024 - 53,4092025 - 244162026 - 113,184 (31 जुलाई तक)बूढ़ा अमरनाथवर्ष - श्रद्धालु2024 - 1,3652025 - 18,0092026 - 26,619(31 जुलाई तक)श्री माता वैष्णो देवी2022 - 9,087,4862023 - 9,728,7122024 - 9,455,6052025 - 6,932,922वर्ष - पर्यटक - विदेशी - कुल पर्यटक2016 - 12,255,831 - 27,840 - 1,22,83,6712017 - 13,316,544 - 1,566 - 13,318,1002018 - 16,012,886 - 34,014 - 16,046,9002019 - 1,5,631,577 - 24,141 - 15,655,7182020 - 3,433,466 - 1,420 - 3,434,8862021 - 10,650,722 - 36 - 10,650,7582022 - 15,932,828 - 38 - 15,932,8662023 - 18,006,638 - 17,528 - 18,024,1662024 - 20,069,581 - 21,798 - 20,091,3792025 - 16,221,619 - 13,417 - 16,235,036सुरक्षा एवं विश्वास बेहतर होते सुरक्षा माहौल और नीतिगत सुधारों से पर्यटकों का बढ़ा भरोसा। सतत विकास से ही रोजगार और आर्थिक समृद्धि का दीर्घकालिक मार्ग प्रशस्त हो रहा। पर्यटन विभाग अपने विशेष पहल से ऐसे स्थलों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टिकोण से काम कर रहा है।- विकास गुप्ता, निदेशक पर्यटन विभाग।