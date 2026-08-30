Jammu News: एमए स्टेडियम में टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता का आगाज

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जम्मू। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को एमए स्टेडियम के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीसरी जम्मू-कश्मीर यूटी टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बशीर अहमद ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर में टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ी अलग-अलग आयु वर्गों में हिस्सा ले रहे हैं। अंडर-11 लड़कों के मुकाबलों में अर्थवित, एकलव्य, कृषिव, प्रणब और आर्यवंश ने जीत दर्ज की। अंडर-11 लड़कियों में लक्षिता, पावनी, नायरा, शनाया और साईशा विजयी रहीं। अंडर-13 लड़कों में अंश, शिवाय, गौरिश और कृतार्थ ने अपने मुकाबले जीते। प्रतियोगिता तीन दिन चलेगी और खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक के साथ अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। संवाद