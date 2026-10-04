{"_id":"6ac250d0aec9e1bf690e03ae","slug":"video-district-administration-bandipora-launches-drowning-prevention-drive-along-madhumati-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: मधुमती नाले में डूबने की घटनाओं पर प्रशासन अलर्ट, बांदीपोरा में शुरू हुआ जागरूकता अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: मधुमती नाले में डूबने की घटनाओं पर प्रशासन अलर्ट, बांदीपोरा में शुरू हुआ जागरूकता अभियान

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST







Link Copied



बांदीपोरा के अथवाटू में जिला प्रशासन ने मधुमती नाले में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मिडिल स्कूल अथवाटू में बच्चों और स्थानीय लोगों को तैराकी, नहाने तथा नाले के खतरनाक हिस्सों के पास जाने से बचने और सुरक्षा सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन