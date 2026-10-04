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जम्मू: जाट समुदाय की समस्याओं पर मंथन, मनजीत सिंह ने सरकार तक आवाज पहुंचाने का दिया भरोसा

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







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जाट सभा के सम्मेलन में प्रधान मनजीत सिंह ने समुदाय की समस्याओं को उठाते हुए सड़क की स्थिति सुधारने की मांग की और मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने जाट समुदाय को देशभर की तर्ज पर 27 प्रतिशत OBC आरक्षण देने और इनकम स्लैब खत्म कर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने की मांग की। ... और पढ़ें

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