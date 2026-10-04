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जम्मू: चिनैनी के रास्ते में साइन बोर्डों का कन्फ्यूजन, एक ही जगह अलग-अलग दूरी से यात्री परेशान

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







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चिनैनी के पास जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ ही दूरी पर लगे साइन बोर्डों में चिनैनी की अलग-अलग दूरी दर्ज होने से यात्री असमंजस में पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने संबंधित विभाग से साइन बोर्डों की दूरी को सही कर एक समान जानकारी प्रदर्शित करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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