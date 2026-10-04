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जम्मू: नई सड़क की खुली पोल! चिनैनी-दोमेल मार्ग पर जगह-जगह गड्ढों से लोग परेशान

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:43 PM IST







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चिनैनी-दोमेल मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे बन जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर तारकोल बिछे अभी एक साल भी नहीं हुआ, इसके बावजूद सड़क की हालत खराब हो गई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। ... और पढ़ें

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