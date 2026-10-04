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जम्मू: चिनैनी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू, लोगों को मिली बड़ी राहत

Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST
Nikita Gupta
Nikita Gupta Nikita Gupta
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST
Bus service from Chenani to Delhi launched
चिनैनी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली आने-जाने का सफर आसान हो गया है। नई बस सेवा से पर्यटकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र के पर्यटन व कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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