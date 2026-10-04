{"_id":"6ac250d7976031a38e08ba43","slug":"video-bus-service-from-chenani-to-delhi-launched-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू: चिनैनी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू, लोगों को मिली बड़ी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू: चिनैनी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू, लोगों को मिली बड़ी राहत

Nikita Gupta

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:42 PM IST

चिनैनी से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली आने-जाने का सफर आसान हो गया है। नई बस सेवा से पर्यटकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र के पर्यटन व कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

विज्ञापन