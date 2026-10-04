{"_id":"6ac250c11e817d3d480cc901","slug":"video-assam-rifles-conveys-message-of-environmental-conservation-to-students-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"डोडा: कचरा नहीं, स्वच्छता फैलाएं! असम राइफल्स ने विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण बचाने का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वच्छता पखवाड़े के तहत 25 असम राइफल्स ने केंद्रीय विद्यालय जोधपुर में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छ पर्यावरण व प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ ने स्वच्छता की शपथ ली और आसपास के क्षेत्र व प्राकृतिक चश्मे की सफाई कर लोगों से जलस्रोतों के पास कचरा न फेंकने की अपील की।

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