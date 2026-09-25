विधानसभा में गरमाया डेली वेजर्स मुद्दा, सुनील शर्मा ने सरकार को घेरा

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विधानसभा सत्र पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा "मुझे बहुत अफसोस है कि जनता के मुद्दों पर यहां सदन में चर्चा नहीं होने दी जा रही। हमने सरकार से जवाब मांगा लेकिन सरकार भागना चाहती है। मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं...मुझे नहीं लगता कि डेली वेजर्स के मुद्दे पर इन्हें स्टेटहुड की समस्या आ रही है। हम चुनौती देते हैं कि आप डेली वेजर्स पर कभी भी बात करें अगर स्टेहुड की समस्या आती होगी तो हम जवाबदेह बनेंगे..."

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