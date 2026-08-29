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Kashmir: जामिया शाबरिया कंजुल ईमान में सूफी व हिफ्ज दस्तार कॉन्फ्रेंस का आगाज, 30 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 05:11 PM IST







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जामिया शाबरिया कंजुल ईमान में वार्षिक एक दिवसीय सूफी और हिफ्ज दस्तार कॉन्फ्रेंस का ध्वजारोहण समारोह के साथ आगाज हुआ, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम 30 अगस्त को होगा, जिसमें इस्लामी विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा लोगों की भलाई के लिए विशेष दुआ की जाएगी। ... और पढ़ें

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