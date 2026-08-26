Jammu Kashmir: अवैध मछली पकड़ने से ट्राउट फार्म को बड़ा नुकसान, दो बहनों की 5 लाख की मछलियां खत्म

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बांदीपोरा के अरिन सुमलार नाले में लगातार हो रही अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों से ट्राउट पालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दो बहनों का दावा है कि इसी महीने नाले के पानी के साथ अवैध मछली पकड़ने में इस्तेमाल किया गया कथित पदार्थ उनके फार्म तक पहुंच गया, जिससे करीब 5 लाख रुपये मूल्य की मछलियां नष्ट हो गईं। उन्होंने प्रशासन से नाले की निगरानी बढ़ाने और अवैध फिशिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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