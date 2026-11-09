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जम्मू-कश्मीर: गांदरबल के मरीजों को बड़ी राहत, जिला अस्पताल में शुरू होगी आधुनिक ब्लड कंपोनेंट सुविधा

Nikita Gupta

Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 04:55 PM IST







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गांदरबल जिला अस्पताल को आधुनिक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन सुविधा के लिए सीडीएससीओ से लाइसेंस मिल गया है। इससे मरीजों को रक्त के विभिन्न जीवनरक्षक घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे और इलाज के लिए श्रीनगर रेफर होने की जरूरत कम होगी। ... और पढ़ें

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