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जम्मू-कश्मीर: कश्मीर के 30 युवाओं को देश दर्शन का मौका, एसएसबी ने भारत दर्शन यात्रा को दिखाई हरी झंडी

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:23 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:23 PM IST







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गांदरबल में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 13वीं वाहिनी ने छह जिलों के 30 स्थानीय युवाओं के लिए सात दिवसीय भारत दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान युवा भोपाल और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा नई दिल्ली में एसएसबी के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। ... और पढ़ें

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