दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए सुरक्षाबलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और शोपियां पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने संयुक्त रूप से जिले के नरवाव और रावलपोरा इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षाबलों ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल इन तीनों मददगारों को धर दबोचा।

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