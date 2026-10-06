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उधमपुर: ओपीएस से मिड-डे मील भुगतान तक, शिक्षकों ने उठाई लंबित मांगों की आवाज
जकेटीजेएसी की मासिक बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, लंबे समय से लंबित मिड-डे मील भुगतान जारी करने, पदोन्नति और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई। बैठक में संगठन ने सरकार से शिक्षकों की लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की।
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