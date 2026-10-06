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उधमपुर: ओपीएस से मिड-डे मील भुगतान तक, शिक्षकों ने उठाई लंबित मांगों की आवाज

Nikita Gupta

Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 05:25 PM IST







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जकेटीजेएसी की मासिक बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने, लंबे समय से लंबित मिड-डे मील भुगतान जारी करने, पदोन्नति और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई। बैठक में संगठन ने सरकार से शिक्षकों की लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। ... और पढ़ें

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