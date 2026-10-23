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लेह: लद्दाख को मिला आठवां जिला, संकू को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी
लद्दाख में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संकू को नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही लद्दाख में जिलों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है। संकू को जिला बनाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से कर रहे थे।
उपराज्यपाल ने शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 को यह घोषणा करते हुए संकू को जिला बनाने के प्रयासों में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी। इस फैसले को क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने के रूप में देखा जा रहा है।
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