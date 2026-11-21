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जम्मू: मेले की चमक के पीछे छिपी बदहाली, बाबा जित्तो मंदिर का अधूरा द्वार बना चर्चा का विषय

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:41 PM IST







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ऐतिहासिक झिड़ी मेले से पहले बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी मंदिर के मुख्य द्वार की अधूरी हालत को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि हर साल मेले के दौरान अस्थायी सजावट से द्वार की बदहाली छिपाई जाती है, जबकि स्थायी प्लास्टर, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। ... और पढ़ें

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