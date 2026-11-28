जम्मू-कश्मीर: अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास खेत में मिला ड्रोन, कठुआ में सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच
कठुआ के हीरानगर सेक्टर स्थित जंगीचक गांव में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत से ड्रोन बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है।
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जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत से ड्रोन बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इसके जरिए पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन कहां से आया और इसका इस्तेमाल किसी सीमा पार गतिविधि में तो नहीं किया गया।
शुक्रवार शाम हीरानगर सेक्टर के जंगीचक गांव में एक खेत में ड्रोन देखा गया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर उसे कब्जे में ले लिया।
ड्रोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में इसकी उत्पत्ति, निर्माता, मॉडल और तकनीकी विशेषताओं का पता लगाया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ड्रोन किन परिस्थितियों में इस इलाके में पहुंचा या उतरा।
अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन बरामदगी वाली जगह से कोई संदिग्ध सामान या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।
सुरक्षा एजेंसियां पहले भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद की तस्करी को लेकर चिंता जताती रही हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर और उनके सहयोगियों द्वारा इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए जाने की आशंका रहती है।