{"_id":"6b01a749988c6c642b0cec8a","slug":"video-dlsa-kathua-organises-legal-aid-clinic-at-panchayat-ghar-flote-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: अब गांव में ही मिलेगा न्याय का सहारा! कठुआ के फ्लोट पंचायत में खुला कानूनी सहायता क्लिनिक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: अब गांव में ही मिलेगा न्याय का सहारा! कठुआ के फ्लोट पंचायत में खुला कानूनी सहायता क्लिनिक
जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कठुआ ने पंचायत घर फ्लोट में कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया, जहां ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सेवाएं और उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों तक कानूनी सहायता पहुंचाना तथा ग्रामीण स्तर पर न्याय को सुलभ बनाना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।