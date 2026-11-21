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जम्मू-कश्मीर: अब गांव में ही मिलेगा न्याय का सहारा! कठुआ के फ्लोट पंचायत में खुला कानूनी सहायता क्लिनिक

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:44 PM IST







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जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कठुआ ने पंचायत घर फ्लोट में कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया, जहां ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सेवाएं और उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों तक कानूनी सहायता पहुंचाना तथा ग्रामीण स्तर पर न्याय को सुलभ बनाना है। ... और पढ़ें

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