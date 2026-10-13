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जसरोता में विकास की सौगात: 14.91 करोड़ की सड़क-पानी परियोजनाओं की शुरुआत

Nikita Gupta

Updated Tue, 13 Oct 2026 05:28 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 05:28 PM IST







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जसरोता के विधायक राजीव जसरोटिया ने 14.91 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें 11.51 करोड़ की सड़कें और 3.40 करोड़ की क्षतिग्रस्त जलापूर्ति व्यवस्था की बहाली शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क और पेयजल सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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