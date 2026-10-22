ऊना: पंजोआ लड़ोली सड़क विवाद, धमकी देने के आरोप में राज कुमार ने पुलिस को साैंपी शिकायत

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पंजोआ लड़ोली में सड़क की निशानदेही को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज होने के बाद पंजोआ खुर्द निवासी राज कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की है। राज कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें घर से उठा लेने की धमकी दी गई है। इस संबंध में उन्होंने डीएसपी अंब अनिल पटियाल को शिकायत पत्र सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि इस संबंध में शिकायत मिली है। मामले की जांच की जाएगी।

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