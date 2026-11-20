{"_id":"6b0048d5b8fa347a560a843e","slug":"video-una-job-fair-held-in-chalola-over-200-youths-selected-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चलोला में रोजगार मेला, 200 से अधिक युवाओं का हुआ चयन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना। शोभित प्राइवेट आईटीआई चलोला, तहसील ऊना के प्रांगण में मारुति सुजुकी कंपनी के सहयोग से प्लेसमेंट एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 350 आईटीआई पासआउट युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 200 से अधिक युवाओं का चयन किया गया। चयनित युवाओं की जॉइनिंग दिसंबर माह में प्रस्तावित है।

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