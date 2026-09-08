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ऊना: हरोली में चिट्टे के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, प्रो. राम कुमार ने सुक्खू सरकार को घेरा
हरोली में चिट्टे के कथित बढ़ते कारोबार के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को उपमंडल मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेता प्रो. राम कुमार के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में पार्टी के दोनों मंडलों के अध्यक्षों, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने नशे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरोली को नशामुक्त बनाने के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
प्रदर्शन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रो. राम कुमार ने आरोप लगाया कि हरोली क्षेत्र में चिट्टे का कथित कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या का सबसे अधिक असर युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है और कई परिवार इसके कारण परेशान हैं।
प्रो. राम कुमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वादे किए गए थे, लेकिन आज युवाओं के सामने रोजगार के अवसरों के साथ नशे का बढ़ता खतरा भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। उन्होंने सरकार से युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की।
भाजपा नेता ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नशा तस्कर कथित तौर पर बेखौफ होकर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल नशे की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क तक पहुंचकर कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रो. राम कुमार ने कहा कि हरोली को चिट्टामुक्त बनाना उनका प्रमुख संकल्प है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक क्षेत्र में नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक नहीं लगती। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित वे परिवार हैं, जिनके बच्चे इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। कई माता-पिता अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति बनाकर काम करना चाहिए।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो क्षेत्र में नशे की समस्या इस स्तर तक नहीं पहुंचती। उन्होंने सरकार और प्रशासन से तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नशे के नेटवर्क को तोड़ने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी है और नशे के खिलाफ आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की चेतावनी भी दी गई।
प्रदर्शन में भाजपा के दोनों मंडलों के अध्यक्षों के अलावा विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से हरोली में नशे के कथित कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और युवाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की।
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