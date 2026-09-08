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मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में 12 से बढ़ेगी बारिश, 13-14 सितंबर को कई इलाकों में बरसेंगे बादल; फटाफट जानें

Tue, 08 Sep 2026 02:26 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 08 Sep 2026 02:26 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 सितंबर को राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 11 से 14 सितंबर के बीच मैदानी/निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 

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शिमला में बारिश के दौरान छाता लिए अपने गंतव्य की ओर जाते लोग । (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है। राज्य में 12 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के 8 सितंबर को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिनों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है।

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मौसम विभाग ने 11, 12, 13 और 14 सितंबर को मैदानी/निचले पर्वतीय तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि जिलावार मौसम चेतावनी में 8 से 12 सितंबर तक किसी भी जिले के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
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12 से बढ़ेगा बारिश का दायरा
आगामी पांच दिनों के जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 12 सितंबर को इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 8 से 10 सितंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इन दोनों जिलों में 11 और 12 सितंबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
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13-14 सितंबर को कई जगह बारिश
सात दिन के पूर्वानुमान में 13 सितंबर को मैदानी/निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 14 सितंबर को मैदानी/निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 11 से 14 सितंबर तक एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।

अगले दिनों में बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मंगलवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान केलांग में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोमवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

सिरमौर के जटोन बैराज में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पच्छाद और मंडी के मुरारी देवी में 5-5 सेंटीमीटर, ददाहू में 4 सेंटीमीटर, धौलाकुआं औस में 3 सेंटीमीटर तथा कोटखाई और कोठी में क्रमश: 2 और 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई।

कुल मिलाकर, फिलहाल प्रदेश में किसी जिले के लिए विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन 11 से 14 सितंबर के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लोगों को स्थानीय मौसम परिस्थितियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।
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