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ऊना: जोनल, जिला और राज्य स्तर पर चमके मॉडल स्कूल बहडाला के खिलाड़ी
पीएम श्री मॉडल स्कूल बहडाला के खिलाड़ियों ने शैक्षणिक सत्र 2026-27के दौरान खेलकूद के हर स्तर पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परचम लहराते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम पूरे गौरव के साथ रोशन किया है। स्कूल के छात्र-छात्राओं ने जोनल, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 ट्रॉफियां और राज्य स्तर पर 14 पदक अपने नाम किए हैं। यह जानकारी विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता केहर सिंह बैंस ने प्रेस रिपोर्ट जारी करते हुए साझा की।
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