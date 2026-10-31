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ऊना: जोनल, जिला और राज्य स्तर पर चमके मॉडल स्कूल बहडाला के खिलाड़ी

Sat, 31 Oct 2026 04:06 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:06 PM IST
Una: Athletes from Model School Bahdala shine at zonal, district, and state levels
पीएम श्री मॉडल स्कूल बहडाला के खिलाड़ियों ने शैक्षणिक सत्र 2026-27के दौरान खेलकूद के हर स्तर पर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परचम लहराते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम पूरे गौरव के साथ रोशन किया है। स्कूल के छात्र-छात्राओं ने जोनल, जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 14 ट्रॉफियां और राज्य स्तर पर 14 पदक अपने नाम किए हैं। यह जानकारी विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता केहर सिंह बैंस ने प्रेस रिपोर्ट जारी करते हुए साझा की।
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