{"_id":"6aec061353f46b80820864a6","slug":"video-maa-chintpurni-temple-live-darshan-thursday-himachal-pradesh-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: वीरवार सुबह करें मां चिंतपूर्णी के दिव्य दर्शन, घर बैठे माता रानी के करें दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: वीरवार सुबह करें मां चिंतपूर्णी के दिव्य दर्शन, घर बैठे माता रानी के करें दर्शन
वीरवार को अपने दिन की शुरुआत माता रानी के दिव्य दर्शनों और आशीर्वाद के साथ करें। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी मंदिर से सुबह सवेरे मां के दर्शन करने का शुभ अवसर मिलेगा।
जो श्रद्धालु किसी कारणवश मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे घर बैठे ही माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अमर उजाला डॉट कॉम पर श्री चिंतपूर्णी मंदिर से लाइव प्रसारण के माध्यम से मां के दर्शन करें।
मां चिंतपूर्णी के दरबार में देश-विदेश से श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि माता रानी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वीरवार की सुबह मां के दर्शन कर अपने दिन की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।
सुबह सवेरे अमर उजाला डॉट कॉम पर श्री चिंतपूर्णी मंदिर का लाइव प्रसारण देखें और माता रानी के दर्शन का लाभ उठाएं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।