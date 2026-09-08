{"_id":"6a9fbee5db13893c8105ef03","slug":"video-indian-kurash-team-selection-trials-una-17-states-players-world-championship-astana-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय कुराश टीम के चयन ट्रायल्स संपन्न, 17 राज्यों के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंदिरा गांधी खेल परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को आगामी वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर ओपन नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स आयोजित किए गए। भारतीय कुराश संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कपूर के नेतृत्व में हुए इन ट्रायल्स में देश के 17 राज्यों के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए अपनी तकनीक, फिटनेस और खेल कौशल का जोरदार प्रदर्शन किया। आगामी नवंबर के पहले सप्ताह में कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना में वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप प्रस्तावित है। इसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम को तैयार करने की दिशा में ऊना में चयन ट्रायल्स करवाए गए। ट्रायल्स में विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रत्येक खिलाड़ी ने मुकाबलों में अपनी क्षमता साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया। ट्रायल्स के दौरान खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस, कौशल, मुकाबले की क्षमता और प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया गया। संघ की ओर से चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कपूर ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीम में चयन का आधार केवल खिलाड़ी का प्रदर्शन और योग्यता होगी। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना हर खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और बेहतर प्रदर्शन जरूरी है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ मैदान में उतरने और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। रवि कपूर ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि चयनित भारतीय खिलाड़ी अस्ताना में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय टीम में चुने गए खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में खिलाड़ियों की तकनीक, शारीरिक फिटनेस, रणनीति और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऊना में आयोजित इन ट्रायल्स को लेकर खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। 17 राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के चयन ट्रायल्स से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है और देश में कुराश खेल को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों से लक्ष्य निर्धारित कर पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ तैयारी जारी रखने का आह्वान किया।

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