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Una News: एंटी चिट्टा वॉकथॉन की तारीखें बदलने पर चैतन्य का कटाक्ष

Wed, 09 Sep 2026 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 09 Sep 2026 12:39 AM IST
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Chaitanya takes a dig at the change in dates of the Anti-Chitta Walkathon
दौलतपुर चौक (ऊना)। एंटी चिट्टा वॉकथॉन की तारीख बार-बार बदलने और स्कूलों के समय में लगातार किए जा रहे बदलाव को लेकर पूर्व विधायक एवं भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य शर्मा ने जिला प्रशासन पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जिला ऊना में गर्मी और उमस के कारण विद्यार्थियों के स्कूल आने का समय बदला जा रहा है, तो मुख्यमंत्री की प्रस्तावित एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान गर्मी और उमस का असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले सात सितंबर को प्रस्तावित वॉकथॉन को 10 सितंबर किया गया और अब इसे स्थगित कर 16 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे में बार-बार तारीख बदलने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चैतन्य शर्मा ने कहा कि स्कूल टाइमिंग में बार-बार बदलाव से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परेशान हैं। प्रशासन को किसी भी निर्णय से पहले अभिभावकों को विश्वास में लेना चाहिए।
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