Una News: रेशम विभाग में यूनिट लगाने में घोटाले का लगाया आरोप

विज्ञापन

ऊना। रेशम विभाग में यूनिट लगाने और अधिकारियों की भर्ती में घोटाला हुआ है जिसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह आरोप खुफिया विभाग से सेवानिवृत्त मनोज कुमार कौशल ने लगाए हैं। इस मामले के संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है। कौशल ने कहा कि विभाग द्वारा पिछले कुछ सालों से प्रदेश में रीलिंग यूनिट लगाई गई थी जिसमें 17 यूनिट को प्रमोट किया गया। लाखों का फंड और सब्सिडी दी गई। 17 यूनिटों में सिर्फ एक यूनिट को छोड़कर बाकी सब यूनिट धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। न मशीनें लगीं न बिजली मीटर न जीएसटी भरा गया। अब इसके आगे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आठ विकास अधिकारी सेरीकल्चर में भर्ती करवा दिए। ऐसे ही 30 से 40 सेरीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती किए गए जो कि घुमारवीं और मंडी से ही किए गए। बाकी जिलों से भी बेरोजगार युवाओं को इसमें मौका देना चाहिए था। एक आला अधिकारी के कारनामे से बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी सीबीआई जांच करने की मांग सरकार से की है । उन्होंने इस मामले की पीएमओ भारत सरकार और टेक्सटाइल मंत्री को भी शिकायत प्रेषित की है।