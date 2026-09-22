{"_id":"6ab25220b0416017e2015ec3","slug":"video-hundreds-of-families-across-eight-villages-will-gain-direct-road-connectivity-via-the-dumkhar-matiyana-bridge-in-kutlehar-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कुटलैहड़ के डुमखर मटियाणा पुल से आठ गांवों के सैकड़ों परिवारों को मिलेगा सीधा सड़क संपर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुटलैहड़ के विधायक एवं राज्य कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता विवेक शर्मा ने मंगलवार को धनेत पंचायत के डुमखर स्थित राधा कृष्ण गोसदन के समीप अग्निशमन केंद्र से मटियाणा-बंडू को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग मंडल बंगाणा के अधिशासी अभियंता दुनी चंद ठाकुर तथा एसडीओ सुरेश कुमार ने विधायक विवेक शर्मा को प्रस्तावित पुल और सड़क निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने पुल की स्थिति, दोनों छोरों से बनने वाली सड़क तथा निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया के बारे में भी विधायक को अवगत करवाया, विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित पुल के निर्माण से धनेत पंचायत के बंडू ,मटियाणा,ठठूंह, घनेटी तलमेट डुमखर, चिल्ली, करीब आठ गांवों के सैकड़ों परिवारों को सीधा सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। लंबे समय से ग्रामीण इस पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, जिसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। डुमखर से राधा कृष्ण गौसदन तथा अग्निशमन केंद्र होते हुए पक्की सड़क को प्रस्तावित पुल से जोड़ा जाएगा।

... और पढ़ें